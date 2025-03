Botafogo se porta como campeão e reafirma condição de favorito

O Botafogo logrou êxito em sua primeira missão de 2025: começar a temporada com a imagem de 2024. Durante o triênio 2023/2024/2025, a SAF ignorou solenemente o falido Campeonato Carioca, decisão correta para um clube com grandes ambições. Terminar em nono lugar no Estadual sacramentou uma estratégia imperativa. Afinal, o Glorioso ganhou um mês para realizar uma pré-temporada decente enquanto os rivais se matavam por uma taça que, no dia seguinte, some na poeira do tempo. Lamentavelmente, por tabela, nesta temporada, a Supercopa do Brasil e a Recopa entraram no mesmo balaio e foram esvaziadas. Mas vamos ao Allianz Parque, onde o Mais Tradicional, enfim, debutou, neste ano.

O Palmeiras, mesmo em crise e em uma curva descendente, merece todo o respeito do mundo. A qualquer momento, o Alviverde pode se reerguer e retomar o protagonismo. O Porco tem bala na agulha para voltar a ficar no topo. É o clube com mais investimento, boas gestões, fartas opções no elenco, jogadores entrosados e um técnico extremamente vencedor há cinco anos nas trincheiras do antigo Parque Antártica. Nesta circunstância, é preciso valorizar o ponto obtido na casa do Palestra, na primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Botafogo foi além de um score zerado. O Alvinegro controlou as ações e só não venceu o match por um acidente. O time contemplou a torcida com uma exibição coletiva que reafirma a sua condição de atual campeão nacional e da Copa Libertadores.

Savarino um pouco abaixo. Os demais em alto nível

Dos 11 titulares, apenas Savarino destoou. Tomou decisões equivocadas e comprometeu o resultado. Entretanto, é aceitável passar um pano por conta da participação do baixinho nos dois últimos compromissos da Venezuela nas Eliminatórias. Parecia bem desgastado. Os demais jogadores deram conta do recado. John continua infalível. Não é desproporcional colocá-lo como o melhor keeper do Brasileirão. Barboza, domesticado por um treinador de verdade, vai progredindo e alcançando o nível do ano passado. Jair, seu companheiro de zaga, provou que tem bola para brigar com Bastos pela posição. Além dos beques, os laterais também foram muito bem, especialmente Telles, que colocou Estêvão no bolso.

Prosseguimos. De Paula vai se consolidando como um meia de origem. Produz, arma, dribla e, às vezes, recua para desempenhar a função de volante. Ou seja, multiuso, com um potencial de reviravolta na carreira. Gregore dispensa comentários. É o melhor “5” do futebol brasileiro. Está, inclusive, à frente de nomes como André e Casemiro. O próximo técnico da Seleção certamente o observará com atenção. Por fim, o capitão Freitas, mesmo tímido, fez o meio de campo andar com passes de primeira e esticadas. À frente, o ponta de lança Jesus performou como um “9” moderno. Executou o pivô com perfeição, ganhou dos defensores do Palmeiras e só não balançou redes porque Weverton estava inspirado. Artur também cresceu. Aliou boas arrancadas com assistências açucaradas.

Botafogo é local no Allianz

Arrojado, corajoso, em evolução e, sobretudo, novamente competitivo, o Botafogo enfileirou chances perdidas em São Paulo. Faltou um pouquinho mais de capricho no terço final, conforme destacou o treinador do Alvinegro, Renato Paiva. No geral, contudo, a equipe calou a boca de muitos apressadinhos e imediatistas que ignoram contextos.

Há quem diga que o Botafogo perdeu dois pontos, pois atuou “em casa”. De fato, a Massa Compacta calou o anfiteatro palmeirense. Até o técnico do Verdão, Abel Ferreira, chamou a atenção para o desempenho dos escolhidos nas arquibancadas de um Allianz Parque com vários lugares desocupados. O português sabe que o Glorioso, na hora do “vamos ver”, sempre joga de local. Uma torcida que coloca mais de 40 mil em outro país rivaliza com qualquer outra.

Feliz ano novo!

