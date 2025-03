Após assistência, Vegetti exalta qualidade de Payet, do Vasco: ‘Quando entra faz diferença’

O Vasco estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca bateu o Santos por 2 a 1, de virada, em São Januário. Autor de um dos gols do triunfo, Vegetti exaltou a qualidade do companheiro Payet, que colocou a bola, de forma certeira, em sua cabeça e decidiu da partida.

“O Payet é craque. Quando ele entra faz diferença. Temos um time qualificado, com ele, o Coutinho. E é decisão da diretoria (a renovação ou não de contrato). Um jogador como esse que decide o jogo a gente sempre quer contar, não?”, disse Vegetti.

Vale lembrar que o meia tem contrato até o dia 5 de maio. Quando iniciou o ano, a diretoria cruz-maltina planejava renovar o vínculo até o fim da temporada, porém as conversas com os representantes do francês esfriaram.

Verdadeiro maestro em campo

Diante do Peixe, Payet entrou na etapa final, no lugar de Coutinho, e teve uma atuação consistente. Em campo, deu mais dinâmica ao time ao fazer a a equipe rodar a bola e encontrar os espaços. Além disso, foi certeiro na assistência ao encontrar Vegetti livre e em condições de estufar a rede. Minutos antes, o argentino levou perigo a meta de Brazão, que salvou o time paulista.





“A gente fez um planejamento de jogo que nós tivemos que mudar no intervalo. Pressionamos mais alto, um contra um, e deu certo. Isso é bom quando a gente sabe que está fazendo algo ruim e troca, e dá certo. É muito importante. Depois aquele lance que o goleiro tirou, cara, não pude acreditar. Foi muito bom da parte dele. Eu não podia cabecear melhor (risos), mas depois tive a revanche e pude fazer o gol para ficar com os três pontos que para a gente são muito importantes”, celebrou.

“Vitória muito importante. Começamos o jogo abaixo, mas a gente sempre vira em casa com apoio da torcida. A gente só queria dar alegria. Começar com triunfo em casa é muito importante. Será um ano grande, com muitos jogos. Agora a gente viaja ao Peru, torneio internacional, tem que responder. Então o triunfo foi importante”, concluiu.