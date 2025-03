Palmeiras não marca gols há três jogos e liga alerta

A crise ofensiva é real no Palmeiras. Afinal, a equipe chegou a três jogos sem balançar as redes e ligou o alerta na comissão técnica de Abel Ferreira. Neste domingo (30/3), no Allianz Parque, o Verdão ficou no empate sem gols contra o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão, com muitas chances desperdiçadas para sair com a vitória.

Além do empate contra o Botafogo, o Palmeiras também passou em branco nos dois jogos das finais do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Na decisão, aliás, o Verdão desperdiçou muitas chances e até um pênalti com Raphael Veiga. O último gol alviverde foi na semifinal do estadual, contra o São Paulo, em uma penalidade bastante polêmica.

Questionado se existe uma falta de repertório na equipe, Abel Ferreira não concordou com a avaliação, mas explicou o que entende ser um problema da equipe e qual a mudança precisa ocorrer.

“Disse aos jogadores na roda que fizemos no final e às vezes é preciso atacar a profundidade das costas do nosso adversário. Está a faltar na nossa equipe correr para as costas, agredir mais com movimentos de facão. Estamos fazendo o contrário, aproximar, tocar e não é isso que temos que fazer”, falou o treinador.

Além disso, para refutar a estatística, Abel disse que o Palmeiras fez quatro gols nos últimos cinco jogos, mas para isso contou os 3 a 0 contra o São Bernardo, dia 1º de março, pelas quartas de final do Paulista. Vitor Roque, reforço contratado para solucionar o problema do ataque, ainda não conseguiu brilhar como se esperava.

Palmeiras aguarda reforços caseiros para o ataque

Para espantar esta crise ofensiva, o Verdão espera ter dois jogadores do departamento médico nos próximos dias. Mauricio, que era o destaque no ataque até machucar o ombro, está perto de ser liberado para retornar. Já Paulinho, contratado após se destacar pelo Atlético-MG, também está em processo final de recuperação e pode aparecer na lista de relacionados em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.