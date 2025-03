Calleri vê pressão e má fase aumentar, mas ganha respaldo de Zubeldía

A fase de Calleri no São Paulo está longe de ser aquela que o argentino está acostumado. No último sábado (29/3), o centroavante perdeu um pênalti, no empate sem gols contra o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e viu a pressão e críticas da torcida aumentarem. Contudo, Zubeldía descarta colocar o jogador no banco de reservas neste momento.

O treinador disse que Calleri teve personalidade e relembrou Raphael Veiga, do Palmeiras, que também perdeu um pênalti recentemente, na final do Paulistão.

“Falei com ele no intervalo (do jogo contra o Sport), primeiro é normal que ele fique afetado emocionalmente quando não converte o pênalti, isso acontece com todos. Aconteceu com o Veiga (na final do Paulistão contra o Corinthians). Tem que ter personalidade, caráter, hierarquia. Tudo isso o Calleri tem. Então, calma e pensar no próximo jogo”, afirmou Zubeldía.

Calleri soma três gols e quatro assistências em 14 jogos na atual temporada. Contudo, ele não vem conseguindo ser decisivo como antes. O último tento importante do argentino, foi nas quartas de final da Libertadores de 2024, contra o Botafogo. O atacante marcou o gol que levou a disputa contra o Botafogo para os pênaltis. Contudo, na mesma partida, ele perdeu uma das penalidades na eliminação do Tricolor.

Calleri vê concorrência aumentar no São Paulo

Enquanto vive essa má fase, Calleri ainda vê seus concorrentes crescerem de produção. Para efeito de comparação, o argentino soma três gols nesta temporada enquanto seu reserva, André Silva, já tem cinco e com muitos minutos a menos em campo. Além disso, a torcida vem aumentando o coro para o jovem Ryan Francisco, destaque da equipe campeã da Copinha em janeiro, ganhar mais oportunidades no time titular.

