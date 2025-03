Caixinha cita ‘perda de vantagem emocional’ para explicar derrota do Santos

O fator emocional foi o ponto crucial para o Santos tomar a virada do Vasco neste domingo (30/3), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo menos esta foi a visão de Pedro Caixinha, que viu sua equipe cair de produção no segundo tempo da partida e sofrer dois gols do Cruz-Maltino.

O treinador, em entrevista coletiva após o embate, ressaltou que o Santos foi para o intervalo com a vantagem emocional ao seu favor. O português destacou que a torcida do Vasco ficou bastante irritada ao terminar o primeiro tempo perdendo. Contudo, o Peixe não soube aproveitar o clima adverso.

“Teve uma coisa muito importante que nós criamos, que era ter o controle emocional do jogo. No final da primeira parte, a equipe adversária falhava em muitos passes, a equipe adversária e o público estavam incomodados. Foi com essa vantagem emocional que fomos para o intervalo”, falou Caixinha, que prosseguiu.

“Nós sabíamos que não podíamos confiar. A primeira mensagem que nós demos aos jogadores era de que tínhamos que fazer uma entrada no jogo. Em particular nos primeiros 15 minutos, que fossem muito fortes, para aproveitar o momento como tínhamos terminado o primeiro tempo. É verdade que um ou outro jogador sentiu alguma dificuldade, eu não diria física, mas a sensação de que lhes faltava energia”, completou.

Caixinha descarta queda física do Santos

Contudo, Caixinha descartou uma queda física no segundo tempo. Mas vale lembrar que Tiquinho Soares, Rollheiser e Barreal foram substituídos por conta de desgaste.

“Não teve queda de rendimento (físico). Deixe-me analisar o GPS. Mas, se analisarmos a questão física só por isso, eu diria que é um pouco redutora. De qualquer maneira, quando a equipe não tem a bola, sofre mais e tem que correr mais. Foi o que passou, em particular, nessa entrada do jogo e nos momentos em que demos oportunidade ao adversário para dar essa resposta”, finalizou o treinador.

Assim, o Santos volta à campo contra o Bahia, na Vila Belmiro, no próximo domingo, 6 de abril, às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

