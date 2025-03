Kings League Brazil: Adidas vira patrocinadora e inicia vendas de uniforme do time de Neymar

A Adidas ampliou sua presença na Kings League Brazil ao firmar patrocínios com as equipes FURIA, presidida por Neymar, e G3X FC. A parceria inclui a produção dos uniformes para ambas as equipes, reforçando o compromisso da marca com o futebol e o cenário de esportes eletrônicos no país.

A FURIA, reconhecida por sua atuação nos eSports, expandiu sua presença para o fut7 com a participação na Kings League Brazil. Sob a presidência de Neymar, a equipe estreou na competição com uniformes fornecidos pela Adidas, que já estão disponíveis para compra nos sites da marca e da organização.

O G3X FC, ‘time a ser batido’, liderado pelo streamer Gaules e ícone Kelvin Oliveira, também anunciou a parceria com a marca para o fornecimento de seus uniformes. A nova camisa da equipe contou uma apresentação especial em colaboração com a empresa e, bem como ocorre com a FURIA, está disponível para vendas online.

A Kings League Brazil, versão nacional da competição criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, teve início no último sábado (29). A liga conta com a participação de diversas personalidades do esporte e do entretenimento brasileiro. Além disso, tem consolidado-se como uma plataforma inovadora que une futebol e cultura digital.

Presença de Neymar

No último sábado, o astro santista compareceu à Oreo Arena, em Guarulhos, para prestigiar a estreia da Furia FC na Kings League Brazil. O jogador, um dos presidentes ao lado de Cris Guedes, teve uma presença discreta e evitou interações com a imprensa, limitando-se a acompanhar a partida da cabine de transmissão.

A discrição, porém, só se fez valer para imprensa. Isso porque o craque demonstrou envolvimento com a partida e reagiu a lances polêmicos, com críticas à arbitragem, além da interação com a torcida adversária ao fazer gestos alusivos ao placar. A FURIA venceu o Dendele FC por 6 a 2 e deixou boas impressões ao presidente.

Uma publicação compartilhada por Podpah (@podpah)

“Muito feliz! Um pouco rouco (risos). Estreia perfeita, jogaram muito. Pés no chão, temos um objetivo muito maior”, disse o 10 do Santos. Apesar das expectativas, ele não participou da cobrança de pênalti da FURIA FC e a responsabilidade ficou com Cris Guedes, que acabou desperdiçando a oportunidade.

A FURIA FC retorna à competição na próxima segunda-feira, às 19 horas, para encarar o FC Real Elite pela segunda rodada da Kings League Brasil. O duelo acontece novamente na Oreo Arena, em Guarulhos.

Repercussão nas redes sociais

Neymar permaneceu em São Paulo para seguir o cronograma de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou da estreia do Santos no Brasileirão 2025, em São Januário. O revés de virada para o Vasco, por 2 a 1, reacendeu à insatisfação de parte da torcida com o estilo de vida do camisa 10 e suas constantes ausências em momentos pontuais.

Resultados da 1ª rodada da Kings League

Nyvelados 1 x 0 Desimpedidos

Dendele 2 x 6 Furia

Capim 6 x 4 Funkbol

Loud 8 x 4 Fluxo

Real Elite 3 x 4 G3X

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.