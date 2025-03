Haaland deixa estádio de muletas e preocupa torcida do Manchester City

O atacante Haaland preocupa os torcedores do Manchester City. Após a vitória de virada sobre o Bournemouth, neste domingo (30), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, ele deixou o estádio Vitality usando uma bota na perna esquerda e muletas. A lesão ocorreu no início do segundo tempo. Logo depois, o jogador pediu substituição a Pep Guardiola.

O Manchester City ainda não divulgou o diagnóstico da lesão. Haaland marcou o gol de empate na partida. No entanto, pouco depois, em uma dividida com o lateral Cook, se desequilibrou e acertou uma placa de anúncios no gramado. Mesmo após atendimento, não conseguiu continuar na partida. Assim, a preocupação aumentou, pois o time já não conta com Rodri, Nathan Aké e Manuel Akanji, todos lesionados.

Faltam somente nove rodadas para o fim da Premier League, e o City está em quinto lugar, fora da zona de classificação para a Champions League. A equipe enfrentará o Leicester nesta quarta-feira e o United no domingo, ambos pela liga nacional. Além disso, pela Copa da Inglaterra, o time de Guardiola jogará contra o Nottingham Forest no dia 26 de abril, em Wembley. A outra semifinal será entre Crystal Palace e Aston Villa.

