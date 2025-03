Avaí anuncia parceria para encontrar talentos por inteligência artificial

O Avaí fechou uma parceria estratégia com a Footbao, plataforma internacional de futebol com sedes na Itália, Inglaterra e Brasil, buscando a identificação e captação de jovens talentos.

A plataforma, portanto, tem uma base de dados com volume expressivo de informações sobre atletas. Além disso, também conta com ferramentas de inteligência artificial para otimizar o processo de avaliação e descoberta de novos jogadores.

Assim, a Footbao, que tem uma atuação crescente no Brasil, vem firmando parceria com diversos clubes, além de organizar seletivas em vários estados, com a intenção de democratizar o acesso ao futebol e ampliar a visibilidade de atletas de todas as regiões. Dessa forma, a parceria com o Avaí visa fortalecer ainda mais essa questão.

Vale ressaltar, aliás, que o clube catarinense tem se consolidado como um dos principais formadores de talentos do Brasil. Atletas que começaram no Avaí, vem chegando a grandes clubes e também à Seleção Brasileira.

Agora, as seletivas do Avaí vão estar disponíveis dentro do aplicativo da Footbao. Assim, vai ampliar as oportunidades para jovens jogadores que sonham em trilhar uma carreira no futebol profissional.

Avaí na Série B

O Avaí vai estrear na Série B de 2025 no próximo domingo (6), contra o Novorizontino, na Ressacada, às 20h (de Brasília), em busca do acesso para a primeira divisão. Na última temporada, o clube catarinense ficou na 10° colocação, com 53 pontos.

A equipe já começa a temporada com o título de campeão Catarinense. Após dois empates com a Chapecoense na final do estadual, como terminou a primeira fase à frente do adversário, o Leão tinha vantagem e ficou com o 19° título da história.

