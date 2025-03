Atacantes do Flamengo se inspiram em Pedro, perto do retorno

Pedro tem grande chance de voltar a jogar em abril, como dito pelo técnico Filipe Luís em coletiva após empate do Flamengo com o Internacional, no último sábado, pela estreia do Brasileirão. O camisa 9 será uma das principais armas de ataque e ainda terá concorrência. No entanto, os atacantes rubro-negros Juninho e Wallace Yan, se inspiram no atleta, que passou por grave lesão no joelho em 2024.

“Desde que vim para o Flamengo, sabia da disputa que teria com jogadores daqui. Principalmente o Pedro, que sou fã. É o 9 da nossa Seleção. É um cara que acredito que pode estar na Seleção Brasileira. Todos nós estamos aqui para ajudá-lo. E eu sou mais um que está aqui para isso. O Flamengo é assim. É recheado de qualidades no grupo. O Filipe tem peças importantes e sabe o que vai fazer jogo a jogo”, disse Juninho, em entrevista na zona mista do Maracanã.

Além de Juninho, o jovem Wallace Yan, artilheiro do Fla no Carioca, também falou sobre a importância de Pedro em sua carreira. O garoto, que mudou de posição com Filipe Luís no sub-20, inspira-se no camisa 9.

“Foi uma mudança muito boa para mim. Eu jogo nas quatro posições da frente, mas de 9 foi uma experiência muito boa, tendo a referência do Pedro. Me dediquei bastante e fui feliz fazendo gols”, afirmou Wallace Yan.

Pela estreia do Brasileirão, o Flamengo precisará ser mais letal para conquistar o Brasileirão, prioridade do clube na temporada. Assim, a volta de Pedro certamente deixará o time mais perto dos gols. Ele, afinal, será liberado para integrar de vez os treinos de Filipe Luís em breve.

Pedro não joga desde setembro

Pedro não entra em campo desde o dia 1º de setembro, quando o Flamengo ainda era comandado por Tite. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu para o Corinthians e ele marcou o gol na derrota por 2 a 1.

Em seguida, Pedro se apresentou à Seleção Brasileira e, no dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele iniciou o tratamento na primeira semana de outubro no Ninho do Urubu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.