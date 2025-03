Governo do Rio sinaliza positivamente pela venda do naming rights do Maracanã

Flamengo e Fluminense já tiveram um sinal do governo do Rio de Janeiro de que poderá vender os naming rights do Maracanã, de acordo com o site “Uol”. O plano inicial foi da diretoria rubro-negra para aumentar a receita do estádio. O Tricolor, aliás tem a concessão do estádio ao lado do rival por 20 anos.

De acordo com a informação, houve uma consulta informal com a gestão do Rio de Janeiro, que acenou de forma positiva em relação aos termos da concessão permitirem a venda dos naming rights do Maracanã. Ao assumir o clube, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, prioriza aumentar as receitas do estádio e reduzir seus custos.

Os clubes, aliás, conversaram sobre a possibilidade na última reunião entre as partes e tendem a debater possíveis empresas nos próximos encontros. Em reunião do Conselho Delirativo do Flamengo, Bap citou dois bancos privados como exemplos para assumir a frente e alavancar receitas.

A dupla, afinal, administra o Maracanã no momento. O Consórcio Fla-Flu, composto pelos dois clubes, foi o vencedor do certame em setembro do ano passado e é responsável pela administração, operação e manutenção do Complexo Maracanã pelos próximos 20 anos. O estádio tem a administração da Sociedade de Propósito Específico (SPE), a empresa Fla-Flu Serviços S.A, que será responsável pela gestão compartilhada dos clubes.

