Paramount+ contrata jornalista com passagem de prestígio pela Globo

O Paramount+ tem um reforço de peso para as transmissões das partidas da Sul-Americana e Libertadores este ano. A plataforma anunciou a contratação da jornalista Cris Dias, ex-Globo. Assim, a comunicadora vai se juntar a um time anunciado recentemente pelo canal para essas competições.

Dessa forma, ela vai se juntar a Paulo Vinícius Coelho (PVC), Nivaldo Prieto e Ale Xavier. Eles, portanto, serão os responsáveis pela apresentação das partidas ao vivo, diretamente do estúdio.

“Estou muito feliz em chegar a uma empresa do tamanho da Paramount, com tanta tradição e reconhecimento internacional. É uma nova fase que me deixa muito animada, ainda mais ao lado de um time de peso como Nivaldo Prieto, PVC e Alê Xavier, vencendo a Libertadores e a Sul-Americana, os principais torneios do nosso continente”, afirmou a comunicadora.

Vale ressaltar que em 2025, os assinantes do Paramount+ vão ter acesso a mais de 140 jogos ao vivo da Libertadores e da Sul-Americana. Além disso, a plataforma vai contar com cobertura exclusiva de várias partidas.

Cris Dias trabalhou 13 anos na Globo

A jornalista Cris Dias tem uma vasta experiência na cobertura esportiva. Além da Globo, onde fez maior parte da sua carreira, ela tem passagem por canais como Globo, Band, CNN e CazéTV.

Vale ressaltar, portanto, que Cris Dias ficou grande parte da sua carreira na Globo, onde trabalhou por 13 anos. Ela iniciou sua passagem na emissora em 2006, onde apresentou o Esporte Espetacular até 2010. Depois, passou a apresentar o Globo Esporte e o noticiário esportivo do Bom Dia Brasil. Na emissora, aliás, cobriu eventos como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos 2016, no Brasil.

