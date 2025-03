Confira os inscritos do Vasco para a Sul-Americana

Saiu a lista de inscritos do Vasco para a Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira (31), a Conmebol disponibilizou os 50 nomes enviados pela comissão técnica do clube para o certame, cuja participação vascaína se inicia nesta quarta-feira (2 de abril), contra o Melgar, no Peru.

A lista consta, assim, com 17 jogadores de categorias de base, sendo 15 do sub-20 e outros dois do sub-17. O ponta David e o meia Guilherme Estrella, ainda que se recuperando de lesão, estão entre os inscritos.

LEIA MAIS: Após assistência, Vegetti exalta qualidade de Payet, do Vasco: ‘Quando entra, faz diferença’

São, assim, cinco goleiros; nove laterais, seis zagueiros; 17 volantes/meias; 13 atacantes. Maxi Dominguez, que está de saída rumo ao Toronto, da MLS, consta na lista. O Vasco, bem como os outros clubes participantes, pode fazer mudanças na mesma após o término da primeira fase. O Cruz-Maltino estreia nesta quarta contra o Melgar, em Arequipa. Os times estão no Grupo G, ao lado de Lanus (ARG) e Puerto Cabello (VEN).

Confira os 50 inscritos pelo Vasco na Sul-Americana

Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato, Allan, Pablo e Philipe Gabriel.

Laterais: Puma Rodriguez, Lucas Piton, Victor Luís, Paulo Ricardo, Breno Vereza, Riquelme, Walace, Léo Araújo e Paulo Henrique.

Zagueiros: Mauricio Lemos, Lyncon, Lucas Oliveira, João Victor, Lucas Freitas e Luiz Gustavo.

Volantes/meias: Tchê Tchê, Souza, Jair, Payet, Coutinho, Guilherme Estrella, Paulinho, Sforza, Hugo Moura, Maxi Dominguez, Lukas Zuccarello, Euder, Andrey Fernandes, Anderson Felix, Ramon Rique, Mateus Carvalho e Lucas Loureiro.

Atacantes: David, Benjamin Garré, Maxsuell Alegria, Nuno Moreira, GB, Jean David, Adson, Loide Augusto, Bruno Lopes, Rayan, Pedro Augusto, Alex Teixeira e Pablo Vegetti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.