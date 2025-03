Com presença de torcedores, Fortaleza lança uniformes da temporada atual

O Fortaleza estreou no Brasileirão de 2025 vencendo o Fluminense por 2 a 0 no Castelão, no último sábado (29). Para manter a sintonia com a torcida, o clube anunciou os novos uniformes da temporada. Batizada de “Tradição”, a camisa tem listras mais finas que o habitual, gola personalizada e mangas nas cores do clube. O tecido apresenta uma textura especial, deixando a peça mais encorpada.

O novo uniforme, aliás, será usado na partida contra o Racing-ARG, na Arena Castelão, estreia do Tricolor do Pici na Libertadores da América. O confronto acontecerá no dia 1º de abril, no Castelão. Para os torcedores, o modelo custa R$ 329,99 e já está disponível nas lojas oficiais do clube e no site oficial.

Por sua vez, as mangas da camisa trazem a cruz de Santiago e a sigla do clube. No vídeo de lançamento, torcedores participaram falando sobre a importância do manto, opinando sobre o layout e auxiliando no desenvolvimento do uniforme. O clube, portanto, divulgou a ação nas redes sociais.

Todavia, além da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza disputará a Copa do Brasil em 2025 e segue na briga pelo título da Copa do Nordeste.

