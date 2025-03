Arsenal x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico londrino na Premier League. Nesta terça-feira, 1º de março, Arsenal e Fulham se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, com mando de campo dos Gunners nesta 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Arsenal e Tottenham farão clássico fora da Inglaterra pela primeira vez na história

Como chega o Arsenal

O Arsenal é o vice-líder da Premier League, com 58 pontos, 12 a menos que o Liverpool. Ou seja, buscar o título será algo muito complicado. Dessa maneira, o grande objetivo dos Gunners nesta reta final de competição é se manter entre os quatro primeiros colocados e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions.

Além disso, o Arsenal vem de uma vitória importante no clássico contra o Chelsea, que encerrou uma sequência de três rodadas sem vitória da equipe. Ao mesmo tempo, o time se concentra na disputa da Champions, onde encara o Real Madrid nas quartas de final, neste mês de abril.

Para o jogo desta terça-feira, Mikel Arteta confirmou um grande reforço no time. Trata-se do retorno do atacante Bukayo Saka, recuperado da lesão que o deixou afastado dos gramados desde o dia 21 de dezembro. Outro jogador que estava doente, mas já está recuperado, é Jurrien Timber.

Porém, Riccardo Calafiori se lesionou durante a Data Fifa de março e é a baixa mais recente nos Gunners.

Como chega o Fulham

Por outro lado, o Fulham ainda sonha em disputar uma competição europeia na próxima temporada e precisa somar pontos nesta reta final de Premier League. No momento, o time abre a 30ª rodada na 8ª posição, com 45 pontos, três a menos que o City, 5º colocado, lugar que garante uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Os quatro primeiros disputam a Champions.

Contudo, o Fulham vem de uma derrota em casa para o Crystal Palace, por 3 a 0, que eliminou o time nas quartas de final da Copa da Inglaterra, a FA Cup.

Por fim, a boa notícia é que o técnico Marco Silva não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição nesta terça-feira.

Arsenal x Fulham

30ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: terça-feira, 01/04/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Partey e Rice; Gabriel Martinelli, Trossard e Merino. Técnico: Mikel Arteta.

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge, Smith-Rowe, Iwobi e Willian; Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Árbitro: John Brooks (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.