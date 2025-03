Desfalque no Santos, Neymar curte final de semana com Bruna Biancardi e Mavie

Em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e em meio à polêmica de uma suposta nova traição, Neymar e Bruna Biancardi passaram o final de semana juntos, em Santos. O casal, junto com a filha Mavie, de 1 ano e 5 meses, passou os dias na nova mansão do jogador, em Santos. A residência fica em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no canal 1 da Baixada. Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar um registro do seu final de semana. Grávida de Mel, segunda filha do casal, a influencer postou uma foto na piscina de borda infinita da mansão no último domingo (30). Logo depois, Neymar também postou uma foto na mesma piscina, uma sozinho e uma com a filha Mavie.

Vale ressaltar, portanto, que Neymar também deixou registro nas redes sociais curtindo com todas as folgas nas últimas semanas com a família, em Santos e Mangaratiba. Aliás, a viagem para o litoral carioca também marcou a reconciliação do jogador com a namorada Bruna Biancardi após polêmicas sobre uma nova suposta traição do craque durante uma festa em uma chácara em Araçoiaba, no dia 10 de março.

Lesão de Neymar

Neymar está em fase final da recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Dessa forma, a última vez que o jogador entrou em campo foi há quase um mês, no dia 2 de março. A partida contra o Bragantino era válida pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino.

Na partida, aliás, ele sentiu um desconforto na perna e foi substituído. Assim, ele ficou de fora da semifinal contra o Corinthians, e também precisou ser cortado da Seleção Brasileira.

A expectativa era que Neymar jogasse a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no último domingo (30). No entanto, o jogador também ficou de fora. A equipe perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Cruzmaltino.

Agora, o jogador deve estar à disposição do técnico Pedro Caixinha no confronto contra o Bahia. As equipes, portanto, se enfrentam pela segunda rodada da competição, no próximo domingo (6), na Vila Belmiro.

Mansão do jogador

Neymar comprou a mansão em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha nesse seu retorno ao Santos. O imóvel tem uma bela vista para o mar, piscina com borda infinita, paredes da sala em vidro com vista para a orla, jardim e uma decoração sofisticada.

Aliás, Pelé também já morou no mesmo condomínio. Uma mansão de 2800 m² pode ser vendida por até R$ 35 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.