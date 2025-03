Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam, nesta terça-feira, 1º de março, às 16h (de Brasília), no City Ground, pela 30ª rodada da Premier League. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vêm de resultados positivos no Campeonato Inglês e promete bastante equilíbrio nesta reta final de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Haaland deixa estádio de muletas e preocupa torcida do Manchester City

Como chega o Nottingham Forest

Com apenas mais oito jogos para o fim da Premier League, o Nottingham Forest quer encerrar a temporada em grande estilo e confirmar a classificação para a próxima edição da Champions. O time está na terceira posição, com 54 pontos, com cinco de vantagem para o Chelsea, 4º colocado. A diferença para o vice-líder Arsenal é de quatro pontos.

Além disso, o Forest vem de uma classificação para a semifinal da Copa da Inglaterra, a FA Cup, após vencer o Brighton nos pênaltis por 4 a 3.

A grande dúvida no Nottingham fica por conta da presença do atacante Chris Wood, que ainda se recupera de lesão. No entanto, o técnico Nuno Espírito Santo mostrou otimismo pelo retorno do jogador, que pode estar entre os relacionados para a partida desta terça-feira. De resto, o Forest não terá baixas de última hora para o duelo em casa.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United fez mais uma temporada decepcionante para seus torcedores e está distante da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque os Red Devils estão apenas na 13ª posição, com 37 pontos, 11 a menos que o City, 5º colocado, que garante a vaga na próxima Liga Europa.

No entanto, o retrospecto recente da equipe na Premier League é bom. O time está invicto há quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates.

Por fim, o técnico Rúben Amorim segue com alguns problemas no elenco. Diallo, Lisandro Martínez, Mainoo, Heaven e Shaw, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, os zagueiros Maguire e Evans aparecem como dúvidas.

Nottingham Forest x Manchester United

30ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: terça-feira, 01/04/2025, às 16h (de Brasília).

Local: CityGround, em Nottingham (ING).

Nottingham Forest: Matz Sels, Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Dominguez, Elliot Anderson e Gibbs-White; Elanga, Hudson-Odoi e Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Onana; Yoro, Lindelof e De Ligt; Ugarte, Mazraoui, Dalot, Eriksen, Garnacho e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Ruben Amorim.

Árbitro: Jarred Gillett (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.