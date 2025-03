Renato Gaúcho fala sobre possível procura do Fluminense: ‘Estou no mercado’

O Fluminense segue sua busca por um treinador. Após demitir Mano Menezes, no último sábado (29), depois da derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na abertura do Brasileirão, o clube está de olho no mercado, e Renato Gaúcho surge como opção.

À ESPN, em declaração nesta segunda-feira (31), o comandante, que está sem clube desde que deixou o Grêmio, no fim de 2024, o treinador revelou estar “no mercado”. Renato, de 62 anos, acumula cinco passagens no comando do Fluminense. A última vez, porém, foi em 2014.

“Não fui procurado, mas estou aberto a conversar, se receber o convite, para analisar a proposta. Já estou no mercado”, disse Renato.

Após deixar o Grêmio, onde é ídolo máximo, Renato já recebeu e recusou convites de Vasco e Cruzeiro. O Cruz-Maltino contratou Fábio Carille, enquanto a Raposa buscou o português Leonardo Jardim. Renato Gaúcho foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense, em 2007 e 2008, respectivamente.

Outras opções para o Tricolor, ainda de acordo com a matéria, são Dorival Júnior e Odair Hellmann. Ambos tiveram passagens pelo Fluminense, aliás. Dorival, que deixou a Seleção Brasileira na última semana após vexame diante a Argentina, treinou o Flu em 2013. Já Hellmann comandou a equipe em 2020, levando o time carioca à Libertadores. No entanto, ele deixou o clube para defender o Al-Wasl (EAU).

