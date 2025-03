Empoli x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

A semifinal da Copa Itália está chegando. E, nesta terça-feira (1º de abril), ocorre o primeiro duelo das “surpresas” Empoli e Bologna, que se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) pelo jogo de ida, no Carlo Castellani, na Toscana. Do outro lado da chave, Inter e Milan também duelam por vaga na final (jogo será na quarta (2)).

O confronto coloca frente a frente times de menor expressão e que vivem momentos distintos. Afinal, o Bologna, que participou desta edição da Champions League, está em busca de mais uma participação no principal torneio da Europa. Isso porque vem na quarta posição da Serie A, além de ser bicampeão da Copa Itália. Já o Empoli, que jamais ergueu tal troféu, chama a atenção por surgir na zona do rebaixamento do Italiano.

Como chega o Empoli

Donos da casa neste primeiro duelo, o Empoli se sobressaiu na competição. A equipe da Toscava faz campanha irretocável até aqui na Copa Itália. Venceu seus dois primeiros jogos (4 a 1 contra o Catanzaro, e 2 a 1 fora de casa sobre o Torino). Depois, contou com a disputa de pênaltis contra Fiorentina (oitavas) e a favorita Juventus (quartas), em pleno Allianz Stadium, em Turim. Assim, ainda que esteja lutando contra o rebaixamento na Serie A, vem para o jogo contra o Bologna respaldado por sua boa campanha.

No entanto, acredite se quiser: o Empoli não vence uma partida desde 2024. Foi no dia 8 de dezembro, quando meteu 4 a 1 no Verona, fora de casa, pela Serie A. Desde então, são 16 jogos sem vitórias, com direito a 11 derrotas. Um dos empates foi o 1 a 1 com a Juventus, que valeu a classificação ao time da Toscana nas penalidades. A lista de desfalques de Roberto D’Aversa é grande: não conta com Anjorin, Haas, Ismajli, Maleh, Pellegri, Sazonov e Kurkowski (lesionados).

Como chega o Bologna

O Bologna, por sua vez, chega em momento absolutamente oposto. Afinal, vem de cinco vitórias seguidas. São oito triunfos nos últimos dez jogos, com apenas uma derrota em 2025 – últimos 16 duelos. Dessa forma, a equipe do técnico Vincenzo Italiano vem na quarta posição, lutando entre os gigantes na Serie A.

O comandante segue sem contar com De Silvestri e Lykogiannis, também machucados. No entanto, ele recebe o importante reforço de Santiago Castro, que cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Venezia, no último sábado (29). O jogador é o artilheiro do time na Copa Itália, com dois gols. Por ter atuado na Liga dos Campeões, a equipe estrou na Copa apenas nas oitavas de final, goleando o Monza por 4 a 0 para chegar às quartas. Lá, então, avançou perante a Atalanta, com vitória por 1 a 0 em Bérgamo. Os Rossoblu venceram a Copa Itália em duas ocasiões: 1970 e 1974.

Empoli x Bologna

Semifinal da Copa Itália 2024/25 – jogo de ida

Data e horário: terça-feira, 01/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Carlo Castellani, em Empoli (ITA)

Empoli: Vasquez Llach; Goglichidze, Marianucci e Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Esposito e Cacace; Kouame. Técnico: Roberto D’Aversa

Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema, Casale e Miranda; Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano

Árbitro: Luca Zufferli (ITA)

Auxiliares: Marco Scatragli (ITA) e Davide Moro (ITA)

VAR: Daniele Chiffi (ITA)

Onde assistir: Cazé TV

