Savarino não viaja ao Chile e desfalca o Botafogo contra a La U

O Botafogo informou, nesta segunda-feira (31), que o atacante Savarino está fora da estreia do time alvinegro nesta edição da Libertadores-2025. O Glorioso visita a Universidad de Chile, nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago.

Segundo o clube carioca, o astro venezuelano passará por exame para confirmação diagnóstica de uma possível lesão. Assim, não viaja à capital chilena.

Sava disputou a partida contra o Palmeiras (0 a 0), no último domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão. Ele saiu, aos 22 minutos do segundo tempo, para a entrada de Martins.

Atual campeão continental, o Botafogo terá outros desfalques também. O zagueiro Bastos, ainda em tratamento de uma contusão, também permanece no Rio de Janeiro, assim como o atacante Nathan Fernandes, fora por questões físicas.

Ainda no ataque, mais ausências. Rwan foi resolver problemas particulares. E Mastriani, recém-contratado, também não jogará contra os andinos.

Reserva de Telles, o lateral-esquerdo Cuiabano, por sua vez, não joga por conta de uma suspensão. O defensor foi expulso contra o Racing, na Recopa, outra competição organizada pela Conmebol. Como Marçal não foi relacionado, o técnico Renato Paiva fica sem opções, no banco, para o setor.

Os relacionados pelo Botafogo

Goleiros: John, Linck e Raul

Laterais: Ponte, Vitinho e Telles

Zagueiros: Barboza, Jair, David Ricardo e Serafim

Volantes: Gregore, Freitas, Allan, De Paula, Newton e Kauê

Meias: Santi e Lindes

Atacantes: Artur, Jesus, Martins, Jeffinho e Elias

