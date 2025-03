Isco, do Betis, pede financiamento para contratação de Antony

Antony deixou o Manchester United, da Inglaterra, por empréstimo e vem se destacando no Betis, da Espanha. Suas atuações agradam a diretoria, os companheiros e, principalmente, a torcida. Diante disso, o meia Isco sugeriu que o clube organizasse um financiamento coletivo para contratá-lo em definitivo.

Em entrevista à DAZN, Isco, que conquistou títulos pelo Real Madrid e agora joga ao lado de Antony no Betis, revelou surpresa com a chegada do brasileiro. Em 12 partidas, o jogador soma quatro gols e cinco assistências. Caso o Betis não compre seus direitos ou renove o empréstimo, ele retornará automaticamente ao United.

“Temos que fazer um desses ‘crowdfundings’ para ver se conseguimos trazê-lo de volta por pelo menos mais um ano”, disse Isco.

“Estou feliz por estar curtindo Antony. Ele nos surpreendeu a todos com a humildade, a disposição em ajudar e o que acrescenta ao time. Desde que chegou, sentimos uma mudança. Muito feliz por ele, pela equipe e motivado para seguir fazendo um bom trabalho”, concluiu o meia.

O Betis ocupa a sexta posição no Campeonato Espanhol, com 47 pontos. No próximo sábado (5), enfrentará o líder Barcelona fora de casa, em um grande desafio. A partida está marcada para as 16h (de Brasília).