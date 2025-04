Pedrinho quer Vasco x Flamengo em São Januário

O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou nesta segunda-feira (31) que enviará ofício à CBF para poder mandar o jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, em São Januário. A partida vale pela quinta rodada do torneio e será no dia 19 de abril. Segundo o próprio, em entrevista ao canal “Podcast Cruzmaltino”, a ideia inclui, aliás, a intenção de ter torcida única na casa vascaína.

“Vamos encaminhar o ofício hoje (segunda) para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário”, disse.

Este seria, então, o primeiro Vasco x Flamengo em São Januário desde 2020. Na ocasião, porém, não havia torcida nos jogos no Brasil por conta da pandemia da Covid-19. Com torcida, a última partida foi em 2016. Brigas tanto no interior do estádio, como do lado de fora (incluindo a morte de um torcedor do Fla), marcaram o duelo, vencido pelo Flamengo por 1 a 0.

Na atual temporada, Vasco e Flamengo já duelaram com mando do time da Zona Norte. Por força de regra da Ferj, o Cruz-Maltino sequer pediu para jogar em São Januário pelo fato do estádio não conseguir distribuir 50% para cada torcida, atuando no Nilton Santos.

