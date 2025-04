Italiano: Lazio tropeça em casa e fica no empate com Torino

A Lazio tropeçou mais uma vez no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (31), o time tropeçou na partida de encerramento da 30ª rodada e ficou no empate por 1 a 1 diante do Torino, no Estádio Olímpico de Roma. Adam Marusic abriu o placar para os donos da casa, enquanto Gvidas Gineitis buscou o empate para o clube de Turim. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, a Lazio chegou aos 52 pontos e caiu para a 7ª posição, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, a equipe venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas e precisa se recuperar nesta reta final de temporada.

Por outro lado, o Torino vive um bom momento na competição, após um início ruim de temporada. O time chegou aos 39 pontos, na 11ª posição, e nas últimas cinco rodadas do Calcio, venceu três e empatou duas.

FT | 1-1 ⏹️ Termina la partita#LazioTorino#AvantiLazio pic.twitter.com/qcimqXNV3L — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 31, 2025

Após um primeiro tempo morno, os gols só saíram no segundo tempo, e quem abriu o placar foi o time da casa. Assim, aos 12 minutos, Adam Marusic aproveitou uma grande jogada de Pedro e colocou a Lazio em vantagem.

Por fim, o Torino buscou o empate aos 37 minutos, quando Gvidas Gineitis apareceu na área e finalizou de esquerda, sem chances para o goleiro Provedel.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sexta-feira (28/3)

Venezia 0x1 Bologna

Sábado (29/3)

Juventus 1×0 Genoa

Lecce 0x1 Roma

Domingo (30/3)

Cagliari 3×0 Monza

Fiorentina 1×0 Atalanta

Internazionale 2×1 Udinese

Napoli 2×1 Milan

Segunda-feira (31/3)

Verona 0x0 Parma

Lazio 1×1 Torino

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.