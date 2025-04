Em jogo na volta de lesão, Ander Herrera se machuca novamente

O meio-campista espanhol Ander Herrera tem um início de trajetória complicado no Boca Juniors. Como símbolo disso, o jogador de 35 anos foi substituído aos prantos em jogo onde o Boca perdeu por 2 a 0, para o Newell’s Old Boys. A saber, o confronto no último domingo (30) valeu pela 11ª rodada do Campeonato Argentino.

Quando entrou em campo depois do intervalo, na vaga de Milton Delgado, o embate no Estádio Marcelo Bielsa marcava seu retorno aos gramados depois de uma contusão muscular, no início de março.

Entretanto, o duelo que tinha sintoma de esperança virou um verdadeiro “pesadelo” quando Ander Herrera voltou a sentir problemas com apenas cinco minutos do tempo complementar. Desse modo, precisou deixar o gramado para a entrada de Exequiel Zeballos.

Além da situação triste por si só, chamou a atenção o choro compulsivo do atleta com passagens por Athletic Bilbao, Manchester United e Paris Saint-Germain. Não por acaso, a transmissão do embate pelo Campeonato Argentino captou o momento onde Ander Herrera se debulhava em lágrimas ao sentar no banco de reservas.

O problema de lesão que tira novamente de combate o meio-campista espanhol é o terceiro desde que ele desembarcou na Argentina. Antes, outras duas questões musculares o condicionaram a disputar menos de 400 minutos ao longo de sete jogos pelo Boca Juniors.

