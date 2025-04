Cruzeiro tem lucro expressivo com bilheteira na estreia do Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1 no último sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, mais do que o resultado, o desempenho na bilheteira chamou a atenção.

A “China Azul”, torcida do Cruzeiro, lotou o estádio com 40.837 torcedores. Com isso, a Raposa registrou, de acordo com o boletim financeiro do jogo, uma renda bruta de R$ 2.089.452,00, enquanto a renda líquida alcançou R$ 1.318.834,45. As despesas do jogo somaram R$ 770.617,55.

Vale destacar também que o Cruzeiro optou por não vender ingressos para os setores Roxo Superior e Laranja Superior, o que contribuiu para uma redução significativa nos custos da operação.

Considerando a renda líquida da partida contra o Mirassol, o Cruzeiro ultrapassou a marca de R$ 5 milhões com bilheteira em 2025. Até agora, o valor acumulado é de R$ 5.708.934,27.

