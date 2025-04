Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

O primeiro finalista da Copa do Rei da Espanha 2024/25 será definido nesta terça-feira, 1º de março. Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal. Após a vitória no primeiro duelo, o clube merengue conta com a vantagem do empate para confirmar a vaga na decisão. Quem avançar encara o vencedor de Atlético de Madrid x Barcelona.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O clube merengue venceu a Real Sociedad por 1 a 0 no jogo de ida, com destaque para a boa atuação do brasileiro Endrick, e um empate em casa confirma a classificação para a final.

Além disso, o Real Madrid chega embalado após uma vitória por 3 a 2 sobre o Leganés, no Campeonato Espanhol, com grande atuação de Mbappé.

Ao mesmo tempo, Carlo Ancelotti não terá baixas de última hora para o jogo desta terça-feira. Os desfalques seguem por conta dos lesionados Carvajal, Militão, Ceballos e Mendy.

Como chega a Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad precisa ganhar por dois gols de diferença, em pleno Santiago Bernabéu, para ir à final. Ao mesmo tempo, uma vitória simples da equipe visitante leva a decisão para os pênaltis.

Contudo, além de buscar a vitória fora de casa, a Real Sociedad enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque o técnico Imanol Alguacil não poderá contar com Brais Méndez, Becker e Pacheco, todos lesionados.

Real Madrid x Real Sociedad

Semifinal da Copa do Rei da Espanha 2024/25 – (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 01/04/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio e Fran García (Camavinga); Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Aguerd e Aihen; Zubimendi, Sucic e Pablo Marín; Barrenetxea, Oyarzabal e Kubo. Técnico: Imanol Alguacil.

Árbitro: José Gil Manzano (ESP).

