Liverpool define alvo para reforçar a lateral esquerda

O Liverpool definiu mais um alvo para a próxima janela de transferências. De acordo com informações da imprensa britânica, o lateral-esquerdo Milos Kerkez, de 21 anos, é um dos destaques do Bournemouth na Premier League e agora está na mira dos Reds.

LEIA MAIS: Haaland deixa estádio de muletas e preocupa torcida do Manchester City

O defensor húngaro é peça fundamental no time comandado pelo técnico Andoni Iraola, que faz um bom trabalho no Bournemouth. A equipe ocupa a 10ª posição no Premier League, a nove rodadas do fim, e ainda tem chances matemáticas de conquistar uma vaga nas próximas competições europeias.

Além disso, o Bournemouth está na frente de clubes como Manchester United e Tottenhm, que possuem investimentos muito superiores.

Kerkez soma dois gols e seis assistências em 32 partidas na temporada. Assim, o jogador chamou a atenção do Liverpool, que busca reforços para a lateral esquerda diante das possíveis saídas de Robertson ou Tsimikas.

Dessa maneira, ciente da valorização do jogador de 21 anos, o Bournemouth estipulou um preço inicial de 50 milhões de euros (R$ 308,5 milhões) para negociá-lo na próxima janela de transferências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.