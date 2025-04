Rúben Amorim garante permanência de Bruno Fernandes no Manchester United

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, garantiu que Bruno Fernandes permanecerá no clube, apesar do interesse do Real Madrid. De acordo com informações dos jornais ‘Daily Star‘ e ‘Express‘, integrantes do time espanhol têm observado o meio-campista português e podem tentar sua contratação na próxima janela de transferências.

“Isso não vai acontecer. Bruno Fernandes não vai a lugar nenhum, porque eu já disse a ele. Queremos ganhar a Premier League novamente, então precisamos manter nossos melhores jogadores. Ele tem 30 anos, mas ainda é jovem, joga 55 partidas por temporada e soma pelo menos 30 participações em gols, entre assistências e finalizações”, afirmou o treinador durante entrevista coletiva antes do jogo contra o Nottingham Forest, pela 30ª rodada da Premier League.

Rúben Amorim também destacou o comprometimento do jogador.

“Sinto que Bruno Fernandes está feliz aqui e entende nosso projeto. Às vezes, a frustração que vocês veem e dizem que não é algo bom para um capitão é, na verdade, um sinal do quanto ele quer vencer. É esse tipo de jogador que queremos”, acrescentou.

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United em janeiro de 2020, vindo do Sporting. Na atual temporada, já marcou 16 gols e deu 15 assistências em 44 jogos pelos Red Devils.

