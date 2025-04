Fortaleza x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Racing-ARG jogam na noite desta terça-feira, 1/4, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores. Um duelo que promete muito. Se o time cearense contará com o apoio em massa de sua torcida, o Racing entra em campo com a fama de algoz dos brasileiros. Afinal, na Sul-Americana de 2024, eliminou Athletico-PR e Corinthians e detonou o Cruzeiro na final, sagrando-se campeão. Na Recopa, contra o campeão da Libertadores, Botafogo, foram duas vitórias e mais um título em cima dos brasileiros.

O Grupo E também conta com o Atlético Bucaramanga e os chilenos do Colo-Colo. Os times se enfrentam na Colômbia, também nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

O canal Paramount transmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Fortaleza

Vojvoda não tem o hábito de escalar o time de forma fixa. Como tem quase todos os jogadores à disposição, ele pode fazer algumas variações táticas para confundir o Racing. Assim, há dúvidas se ele escalará Moisés ou Pikachu no ataque e, na lateral, não seria surpresa Digo Barbosa começar no banco e Bruno Pacheco iniciar o duelo. Há também uma dúvida na lateral-direita. Tinga sente dores e, se não estiver apto, Mancuso será seu substituto.

Vojvoda disse que o Racing é uma grande equipe e mostrou isso ao eliminar vários times brasileiros e conquistar a Sul-Americana na temporada passada, além de vencer o Botafogo (campeão da Libertadores) na Supercopa. Mas que, diante do Fortaleza, terá um rival aguerrido e, ainda mais, uma torcida elétrica.

“A torcida do Fortaleza viu muitas Libertadores pela TV. Agora tem a oportunidade de ver sua equipe nesta competição com todo o orgulho e pronta para mostrar que esta agremiação tem uma grande torcida. Ela vai responder muito bem neste jogo”, disse Vojvoda.

Como chega o Racing

A delegação do Racing chegou em Fortaleza na tarde desta segunda-feira. O time vai mal no Argentino (10º lugar), mas se saiu bem demais na Sul-Americana e na Supercopa e espera seguir mostrando sua força em nova competição internacional.

Os desfalques do técnico Gustavo Costas são três. Basso ainda está fora de ritmo, e Zuculini ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Já Zaracho sente dores na perna esquerda, mas viajou com o grupo e tem uma chance de ficar como opção no banco de reservas.

Fortaleza x Racing-ARG

1ª Rodada do Grupo E da Libertadores-2025

Data e horário: 1/4/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga (Mancuso), Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa (Bruno Pacheco); Lucas Sasha, Pol Fernández e Martínez; Marinho, Lucero Moisés (Yago Pikachu). Técnico: Vojvoda

RACING: Gabriel Arias, Di Césare, Sosa e Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Vietto e Rojas; Maximiliano Salas, Maravilla Martínez . Técnico: Gustavo Costas

Árbitro: Juan Benítez-PAR

Auxiliares: Eduardo Cardozo-PAR e Luis Onieva-PAR

VAR: Blas Romero-PAR

