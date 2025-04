Deyverson vai ao CT do Fortaleza com camisa em homenagem à esposa; confira

Já nos primeiros dias de treinamento com seu novo clube, Fortaleza, Deyverson demonstra que é o “último romântico”. Afinal, o atacante foi ao CT do Laion com uma camisa personalizada em homenagem à esposa Karina.

A peça, de cor preta, trazia uma montagem especial repleta de fotos do casal, além do nome de Karina em destaque. O Fortaleza, aliás, compartilhou o momento nas redes sociais, mostrando o lado apaixonado de Deyverson: “Viva o amor!”.

“O homem mais apaixonado do universo! Aonde eu for, minha esposa está comigo. Se eu estou falando, é verdade! Eu estou com a minha mulher 24 horas por dia. Está aqui presente, ó. Se ela sair daqui, eu morro, pai!”, diz o atacante na filmagem.

O Fortaleza anunciou a contratação de Deyverson na última sexta-feira (28). As partes assinaram contrato até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. Aliás, a esposa do atleta também participou do anúncio da contratação. Confira no vídeo abaixo.

