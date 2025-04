Com retrospecto positivo contra times peruanos, Atlético enfrentará ‘novo’ adversário

O Atlético entra em campo nesta terça-feira (1) para enfrentar o Cienciano e dar início a sua trajetória na Copa Sul-Americana 2025. A partida acontecerá no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, às 21h30 (horário de Brasília). O Galo contará com uma novidade nesse jogo.

Fundado em 1901, o Cienciano é um dos clubes tradicionais do Peru. No entanto, Atlético e Cienciano nunca se enfrentaram ao longo da história. O time adversário, afinal, conquistou a Copa Sul-Americana em 2003.

Quando se trata de confrontos contra clubes peruanos, o retrospecto do Galo é positivo, com oito partidas disputadas e sete vitórias, além de um empate. Por isso, a expectativa é manter esse bom desempenho e evitar a derrota.

O primeiro jogo do Atlético contra times peruanos ocorreu na década de 1990, quando o time enfrentou o Sipesa, nas quartas de final da Conmebol de 1993. Em 1997, o Galo enfrentou o Universitário na mesma competição e saiu vitorioso, conquistando o título.

Depois, em 2016, o Atlético teve novo confronto contra um clube peruano, enfrentando o Melgar pela Copa Libertadores. Em 2023, o time voltou a se medir contra um adversário do Peru, desta vez o Alianza Lima.

