Soteldo pode voltar contra o Bahia, e Neymar deve seguir em transição física

Com expectativas de evolução nas recuperações de Soteldo e Neymar, o Santos se reapresenta nesta terça-feira (1º), no CT Rei Pelé. O elenco ganhou folga após estreia no Campeonato Brasileiro, no último domingo (30), em derrota por 2 a 1 para o Vasco em São Januário.

Agora, a preparação visa o confronto contra o Bahia, no próximo domingo (6), pela segunda rodada do torneio nacional. A principal dúvida para a partida é a presença de Neymar. O camisa 10 segue em transição física e tem poucas chances de atuar no fim de semana.

O departamento médico está avaliando a situação, mas a tendência é que seu retorno aconteça apenas na terceira rodada, contra o Fluminense, no Maracanã. O clube adota cautela para evitar riscos de novas lesões do atleta. As informações são do “Diário do Peixe”.

Por outro lado, Soteldo tem mais chances de reforçar a equipe contra o Bahia. O atacante não enfrentou o Vasco por conta de desgaste físico detectado após defender a Venezuela nas Eliminatórias. Assim, ele deve iniciar a fase de transição nos próximos dias e pode estar à disposição para o duelo na Vila Belmiro.

Com a semana livre para treinamentos, Pedro Caixinha busca corrigir os erros da equipe na estreia. O técnico espera contar com reforços importantes para ajustar o time e conquistar os primeiros pontos. Além disso, a expectativa é de casa cheia na Vila Belmiro para apoiar a equipe.

