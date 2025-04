Paulinho marca em treino e aquece os motores para estreia pelo Palmeiras

Paulinho já está em reta final de recuperação e está próximo de estrear com a camisa do Palmeiras. Na atividade desta segunda-feira (31), o atacante trabalhou, pela primeira vez, junto com todo o elenco do clube, dentro de campo.

No treino, Abel Ferreira utilizou o jogador como um coringa ao longo do coletivo, para evitar o contato físico. Em outro momento, Paulinho realizou um trabalho de finalizações, flagrado pelas imagens do clube, comandado pelo Centro de Saúde e Performance, com um bom aproveitamento.

Paulinho chegou ao Palmeiras como a terceira maior contratação da história do futebol brasileiro. Em dezembro do ano passado, quando ainda defendia o Atlético-MG, passou por uma cirurgia para corrigir uma fissura óssea e está na reta final de recuperação.

