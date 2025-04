Sporting fecha negócio com ex-atacante do Vitória

O Sporting Lisboa fechou a contratação do atacante Alisson Santos para a próxima temporada. O brasileiro estava emprestado pelo Vitória ao União Leiria, quinto colocado da segunda divisão portuguesa. A contratação custou 2,1 milhões de euro, certa de R$ 13 milhões, por 100% dos direitos econômicos do atleta.

Alisson recusou um novo contrato do Leiria e, com contrato em vigor até o final de junho, foi afastado do elenco unionista. O brasileiro já está em Lisboa e trabalha junto com o time B do Sporting, em preparação para a próxima temporada.

O jogador é cria da base do Vitória. Pelo Leão, atuou em 44 partidas, entre os anos de 2021 e 2023, com apenas dois gols marcados. Depois, acabou sendo emprestado para o Náutico e o Figueirense, antes de chegar ao União Leiria. Pelo clube português, marcou seis gols em 18 partidas na atual temporada.

Além do brasileiro, o Sporting também fechou negócio com o meia Kochorashvili. O georgiano chega do Levante por 5,5 milhões de euros, certa de R$ 34 milhões, e assinou contrato até 2030.

