Arminia Bielefeld x Leverkusen: Onde assistir, escalações e arbitragem

Arminia Bielefeld e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa da Alemanha. O jogo será na Schuco Arena, em Bielefeld, às 15h45 (de Brasília). Trata-se de um duelo único e quem vencer irá à final, onde enfrentará Stuttgart ou RB Leipzig, que se enfrentam nesta quarta-feira. A final será dia 24/5 no Estádio Olímpico de Berlim.

Apesar de jogar em casa, o Arminia é zebra. Afinal, é apenas o 4º colocado da terceira divisão da Alemanha. E seu rival é o atual campeão alemão.

Onde assistir

Como chega o Arminia

O técnico do Arminia, Michel Kniat, tinha dúvidas sobre qual dupla de zaga escalaria. Após os últimos treinos, optou por Leon Schneider e Joel Felix, que se saíram muito bem nas quartas de final, quando eliminaram o Werder Bremen. No ataque, Kania será a arma para levar o time a uma improvável final.

Como chega o Leverkusen

O Leverkusen viaja até Leverkusen com desfalques. Terrier e Nathan Tella, machucados, não foram relacionados, assim como Tapsoba. E o astro da equipe Florian Wirtz está no grupo, mas tudo indica que ficará no banco, já que está com condições físicas ruins.

Mas ainda assim, o Leverkusen vai com muita força. O treinador Xabi Alonso vai com três homens de frente e ainda optou por deixar Boniface no banco. Assim, o trio será Amine Adli, Aleix Garcia e Schick.

Muito provavelmente, ele escalará três zagueiros, mas um deles é o lateral Hincapié, adaptado.

Arminia Bielefield x Bayer Leverkusen

Copa da Alemanha – Semifinal

Data e horário: 1/4/2025, 15h45 (de Brasília)

Local: Schuco Arena, Bielefeld (ALE)

Arminia Bielefeld: Kersken; Lannert, Schneider, Felix e Oppie; Schreck e Russo; Kunze, Corboz e Worl; Kania. Técnico: Michél Kniat

Bayer Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah e Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palácios e Grimaldo; Adli e Garcia; Schick. Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: Harm Osmers

Auxiliares: Dominik Schaal e Stefan Lupp

VAR: Johann Pfeifer

