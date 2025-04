Com apenas um brasileiro, Ronaldo Fenômeno seleciona técnicos ideais para Seleção

Durante sua participação na estreia do programa “Galvão e Amigos”, na Band, Ronaldo Nazário sugeriu quatro nomes para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira, com apenas Renato Gaúcho de brasileiro entre eles. Contudo, independente do debate fervoroso acerca do tema, o Fenômeno enfatizou a necessidade de rapidez na escolha do novo treinador por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ronaldo Fenômeno elencou seus quatro treinadores em ordem de preferência: Pep Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. O astro destacou que, caso não fosse possível contratar nenhum dos estrangeiros, o ídolo do Grêmio seria uma opção viável para um trabalho emergencial na Copa do Mundo. Ressaltando sua habilidade em motivar e unir o grupo.

Da demissão de Dorival Jr. para cá, outros comentaristas também opinaram sobre possíveis nomes para o comando da Seleção. Felipe Melo sugeriu André Jardine, Rogério Ceni e Renato Gaúcho, enquanto Denílson também destacou o técnico do Bahia como um treinador sem “rabo preso com ninguém”, capaz de dar um “choque de realidade” na equipe nacional. Ambos mostraram-se resistentes à ideia de ter um estrangeiro à frente da comissão canarinho.

Papo com Jorge Jesus

Voltando à nova programação esportiva da Band, Galvão Bueno revelou um breve bate-papo com Jorge Jesus, cotado como um dos favoritos, sobre o tema. O apresentador mencionou que, ao questionar o português, o treinador negou qualquer contato oficial por parte da CBF. No entanto, Galvão indicou que as negociações estão em andamento, sugerindo que o Mister está se aproximando do cargo.

Galvão, rubro-negro assumido, acompanhou de perto o trabalho de Jorge Jesus e desponta como entusiasta da contratação. Na tarde da última segunda-feira (31), o comunicador chegou a comentar em uma publicação do técnico do Al-Hilal no Instagram. “Sonhar é preciso! Realizar sonhos é uma conquista, JJ!”, escreveu.

Jorge Jesus, segundo informações recentes, estaria disposto a deixar o comando do clube saudita antes do Super Mundial de Clubes caso fosse opção da CBF. Com contrato vigente até junho e ciente de que há outros nomes, ele busca facilitar ao máximo uma eventual negociação para assumir a equipe nacional.

Técnicos cotados para Seleção Brasileira

Após a demissão de Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira, a CBF iniciou a busca por um novo treinador. Entre os nomes cogitados, destacam-se Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Pep Guardiola e Artur Jorge.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, possui um salário anual de aproximadamente R$ 61 milhões e contrato até 2026. Sua experiência e conquistas no futebol europeu o colocam como um dos favoritos para assumir o cargo. Jorge Jesus, por sua vez, recebe em torno de R$ 63,3 milhões anualmente no Al-Hilal.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebe cerca de R$ 37 milhões por ano. O treinador português tem se destacado no futebol brasileiro, conquistando títulos importantes com o clube paulista. Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, obtém reconhecimento por seu estilo de jogo inovador e vitorioso. Embora seu nome seja ventilado, não há informações concretas sobre negociações com a CBF.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.