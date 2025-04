Operação mira 10 membros da Mancha Verde por emboscada a ônibus de organizada do Cruzeiro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (1), uma operação visando cumprir dez mandados de prisão contra integrantes da Mancha Verde – principal organizada do Palmeiras. A ação mobilizou 64 policiais civis, e os indivíduos são acusados de participação na emboscada ao ônibus de torcedores do Cruzeiro, ocorrida em 27 de outubro do ano passado. Seis já foram detidos até o momento.

O ataque, que resultou na morte de José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, ocorreu na Rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã, São Paulo. Além da vítima fatal, a interceptação de membros da Mancha ao ônibus da Máfia Azul (Cruzeiro) deixou outros 17 feridos.

A operação desta terça-feira é uma continuidade das ações iniciadas em dezembro de 2024, que havia detido 17 suspeitos. As investigações continuaram, levando à identificação de novos envolvidos e à operação atual para efetuar as prisões.

Ação de dezembro

Entre os detidos anteriormente, destaca-se a prisão de Alekssander Ricardo Tancredi, de 30 anos, acusado de homicídio culposo pela participação na emboscada. Além dele, o ex-presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz Sampaio, entregou-se às autoridades em dezembro, após ser considerado foragido.

Emboscada da Mancha Verde

A rivalidade entre as organizadas de Palmeiras e Cruzeiro resultou em um trágico episódio de violência no dia 27 de outubro de 2024. Membros da Mancha Alviverde emboscaram um ônibus da Máfia Azul no quilômetro 65 da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã. O confronto resultou na morte de José Victor Miranda, de 30 anos, que sofreu graves queimaduras e faleceu após ser encaminhado ao Hospital Anjo Gabriel. Entre os feridos, inclui-se uma vítima com ferimento por arma de fogo no abdômen.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ataque ocorreu por volta das 5h, quando os ônibus das torcidas se encontraram em um pedágio. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram cenas de agressão com pedaços de madeira e veículos sendo apedrejados. Um dos ônibus foi depredado, enquanto o outro foi incendiado.

A motivação para a emboscada estaria relacionada a um episódio anterior, em 2022, quando membros da Máfia Azul atacaram integrantes da organizada alviverde na mesma rodovia. Na ocasião, o presidente da torcida do Palmeiras, Jorge Luís Sampaio Santos, acabou espancado.

