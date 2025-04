Flamengo ainda não definiu data, mas volta de Pedro pode ocorrer na próxima semana

Com a chegada do mês de abril, aumenta a expectativa da torcida do Flamengo para o retorno de um dos jogadores mais importantes do elenco: Pedro. Afinal, o atacante foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira (31). O clube ainda não definiu o prazo, mas a volta pode acontecer na semana que vem. A informação é do portal “ge”.

No entanto, tudo dependerá, obviamente, da resposta que o atleta tiver nos treinamentos. Cabe destacar que ele já vinha fazendo trabalhos em campo com bola há algumas semanas, porém só foi reintegrado nesta semana.

No momento, o camisa 9 continuará treinando com a base ao longo dos quatro dias em que o elenco estará fora do Rio de Janeiro. Isso acontecerá para a estreia na Libertadores e a segunda rodada do Brasileirão.

Caso o atacante evolua, tem chance de estar à disposição contra o Central Córdoba, da Argentina, no dia 9, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela competição continental.

Por outro lado, se a preparação for mais cautelosa, ele pode ganhar mais uma semana de treinos para enfrentar o Juventude no dia 16, também às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão.

A princípio, Pedro não voltará de cara como titular e terá um retorno de forma progressiva, iniciando no banco de reservas. Isso porque ele não atua desde o dia 1º de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians na Neo Química Arena, ainda sob o comando de Tite. Na ocasião, sofreu uma grave lesão em um treino da seleção Brasileira, em Curitiba.

