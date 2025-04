Em uma abordagem inusitada e cheia de peculiaridades, o goleiro Jan de Boer, do Bryne, foi agraciado com um prêmio nada convencional após sua atuação excepcional em uma partida do futebol norueguês. O defensor recebeu quatro dúzias de ovos como premiação de ‘Man Of The Match (homem do jogo)’ devido ao pênalti que defendeu na etapa final.

A premiação nada convencional visa homenagear os laços do clube com a agricultura local – setor dominado pela produção de carne e laticínios. E a ação teve patrocínio da Steinsland & Co., uma empresa norueguesa produtora de ovos.

A surpreendente decisão de premiar o ‘melhor jogador da partida’ com ovos vem em meio a um contexto cultural peculiar, onde a agricultura e a produção local são celebradas. A iniciativa busca não apenas homenagear os atletas, mas também destacar a importância dos produtos regionais. Além disso, a entrega dos ovos adiciona um toque de humor à celebração esportiva, fazendo com que o reconhecimento tenha um sabor distinto.

Apesar do pênalti defendido, o time de Jan de Boer perdeu a partida para o o Bodø/Glim por 1 a 0.

Tradição do futebol norueguês

A Noruega destaca-se não apenas por suas paisagens deslumbrantes, mas também por uma forte tradição agrícola que se reflete de maneira singular no cenário esportivo nacional. Em diversas regiões do país, a agricultura ocupa um papel central na estrutura da comunidade, e essa conexão se evidencia até mesmo nos estádios de futebol.

Quem não se recorda do caso emblemático nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018? A delegação recebeu 15 mil ovos em vez dos 1.500 devido a um erro de tradução. Embora não haja registros de torcedores assistindo futebol em tratores próximos ao campo, dizem estes figuram entre os ingressos mais concorridos em determinados estádios.

