Cessar-fogo! Textor quer encontrar Leila e selar a paz

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor desfraldou uma bandeira branca na direção de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ao que tudo indica, a mandatária do clube paulista aceitará o gesto do big boss da Flórida. Entre tapas e beijos, os dois, enfim, estão próximos de selar a paz. Segundo o site “ge”, o norte-americano quer marcar um encontro com a dona da Crefisa com o propósito de aparar arestas e concluir o cessar-fogo.

Há sinais de um desfecho positivo para tantas desavenças dos últimos tempos. No último domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, os dois clubes se uniram no combate contra o racismo diante dos casos recentes no futebol sul-americano.

Textor teria, inclusive, chorado diante do episódio envolvendo Luighi, do sub-20 do Palmeiras. No mês passado, o garoto foi alvo de racismo, no Paraguai, durante uma partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores daquela categoria. E Leila, por sua vez, não está mais belicosa como em tempos pretéritos.

De novembro de 2023 ao segundo semestre de 2024, Textor e Leila não se bicavam de jeito nenhum, com direito a ofensas pessoais. Ela o chamou de “idiota” quando o chefão alvinegro denunciou, sem provas, casos de manipulação no futebol brasileiro. O magnata ameaçou processá-la na Justiça dos Estados Unidos. Agora, porém, parece que ambos superaram as diferenças e estão próximos de um passo em direção à paz.

