Conversa entre Dudu e Reinaldo, em Cruzeiro e Mirassol, revela cupom de desconto Brahma

A curiosidade quanto ao teor da conversa entre Dudu e Reinaldo, no duelo entre Cruzeiro e Mirassol, pela estreia do Brasileirão, serviu de brecha para Brahma lançar uma campanha para lá de criativa. O marketing da marca utilizou a interação entre os atletas para promover cupom de desconto em seus produtos.

A marca recorreu a Gustavo Machado, conhecido por suas análises de leitura labial no futebol, para interpretar a conversa entre os craques. Então, surpreendentemente, descobriu-se que os jogadores estavam trocando cupons de desconto para a compra de cervejas Brahma no aplicativo Zé Delivery. Desenvolvida pela agência Africa Creative, a ação ganhou o nome de “Cupom da Resenha” e transformou um momento espontâneo em uma estratégia de comunicação eficaz.

Os cupons identificados como “BRAHMADOREI” e “BRAHMADUDUDU” foram disponibilizados ao público apenas para o app Zé Delivery. A ideia da ação também visa reforçar a presença da Brahma no universo esportivo e sua conexão com os fãs de futebol.

O que dizem os envolvidos

Felipe Cerchiari, diretor de marketing da Brahma, destacou a autenticidade da campanha. “Todo mundo quer saber o que os jogadores estão falando, tanto que os especialistas em leitura labial fazem parte da cultura do futebol. Essa campanha surgiu exatamente da observação desses códigos do esporte. A ideia baseou em ouvir melhor o que já acontece em campo e transformar isso em uma conversa verdadeira com quem vive o futebol de perto”, disse.

Nicholas Bergantin, co-CCO da Africa Creative, acrescentou:

“O ‘Cupom da Resenha’ faz parte do comportamento dos atletas. Transformar isso em mídia trata-se de algo nunca feito antes. Combinação perfeita entre Brahma e o futebol, que estão sempre juntos. Além disso, usar os jogadores é aproximar ainda mais o público dos seus ídolos, sendo algo ainda mais pessoal e criativo. Todo mundo quer saber o que os craques falam, dessa vez, além de descobrirmos o assunto, ganhamos benefícios”.

Cruzeiro x Mirassol

A Raposa alcançou sua primeira vitória sob o comando do técnico Leonardo Jardim ao derrotar o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, pelo Brasileirão. Apesar do resultado positivo, a defesa celeste foi vazada pelo décimo jogo consecutivo em partidas oficiais.

Antes do triunfo, Jardim havia comandado a equipe em três partidas oficiais. A primeira na derrota para o Democrata GV e depois dois empates com o América-MG. Durante o período sem jogos oficiais, a Raposa realizou cinco amistosos, vencendo o time sub-20 do clube, o Boston City e o Pouso Alegre. Além das igualdades com Botafogo e Bragantino.