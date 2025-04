Após receber críticas pelas declarações reclamando da torcida do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira pediu desculpas aos torcedores. Em nota, o treinador português reiterou a gratidão aos palmeirenses e ressaltou que a fala após o empate sem gols com o Botafogo, domingo (30), pela 1ª rodada do Brasileirão, não fez jus ao que a torcida representa.

“Tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva. Sou e serei sempre grato”, disse. O treinador português citou os torcedores do Botafogo que puxaram o canto “somos campeões”, no Allianz Parque, em referência a conquista do Brasileirão de 2024. Abel Ferreira não gostou da festa dos visitantes. Assim, criticou a torcida palmeirense e afirmou que não tinha visto nada parecido nos últimos anos. “Vocês já viram nossa torcida fazer isso nos anos em que fomos campeões?”, questionou.

