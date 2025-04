Unión x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Cruzeiro visita o Unión Santa Fe nesta terça-feira (1/4), às 19h (de Brasília), no Estádio 15 de Abril, na Argentina. Trata-se da estreia das equipes na Copa Sul-Americana 2025. O confronto é válido pelo Grupo E do torneio, que também conta com Palestino, do Chile, e Mushuc Runa, do Equador. Confira as principais informações do duelo.