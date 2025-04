Talleres x São Paulo: onde assistir, escalações e mais

Em má fase no início da temporada, o São Paulo estreia na Libertadores. Com o técnico Luis Zubeldía ameaçado, o time busca amenizar a pressão por dias mais tranquilos de trabalho. Assim, o Tricolor visita o Talleres, nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Kempes, em Cordoba, na Argentina, pela 1ª rodada da fase de grupos.

Veja a tabela da Libertadores!

Tricampeão da Libertadores, o São Paulo busca o tetra, que seria um feito inédito entre brasileiros. O Tricolor está em sua 23ª participação na história e soma 209 partidas, 101 vitórias, 52 empates e 56 derrotas. Já o Talleres, por sua vez, disputa a competição pela 6ª vez e nunca foi campeão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming por aplicativo ou site)

Como chega o São Paulo?

O São Paulo ainda tenta se encontrar na temporada. Após começar o ano sob expectativa alta, o Tricolor busca um entrosamento melhor entre as peças e tem sofrido com problemas físicos. Para a estreia na Libertadores, o técnico Luis Zubeldía, que viu a pressão aumentar após o empate sem gols com o Sport no Brasileirão, não terá Lucas Moura e Pablo Maia, lesionados, e talvez Oscar, que é dúvida.

Como chega o Talleres?

Assim como o São Paulo, o Talleres vive um momento de turbulência na temporada. Em 11º lugar no Campeonato Argentino, a equipe comandada por Alexander Medina acumula um jejum de oito jogos sem vitória e ainda tenta encontrar um equilíbrio. Apesar dos problemas, o time argentino deve ter força máxima à disposição contra a equipe paulista.

Talleres x São Paulo

Libertadores – 1ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 02/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Lucas Rodríguez e Juan Navarro; Kevin Portilla, Ulises Ortegoza, Rick Elionai, Rubén Botta e Franco Galarza Fonda; Nahuel Bustos. Técnico: Alexander Medina

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Robert Arboleda e Sabino (Nahuel Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves e Enzo Díaz; Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Leslie Vasquez (CHI)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.