Conmebol divulga regra dos oito segundos na Libertadores e Sul-Americana de 2025

Nesta terça-feira (1º de abril), a Conmebol anunciou que a regra dos oito segundos entrará em vigor na Libertadores e na Sul-Americana de 2025. Se um goleiro segurar a bola por mais de oito segundos, o árbitro concederá um escanteio ao time adversário. As duas maiores competições do continente começarão no mesmo dia, com brasileiros em campo.

Antes, a regra determinava um tiro livre indireto, que exigia dois toques antes da finalização ao gol. No entanto, os árbitros raramente aplicavam essa punição.

VEJA: Palco de La U x Botafogo, Estádio Nacional já foi local de execuções e tortura

A Conmebol justificou a mudança:

“A partir de agora, os goleiros poderão ficar com a bola por no máximo oito segundos. Caso ultrapassem esse tempo, perderão a posse, e o adversário cobrará um escanteio. Esta nova regra busca acelerar o jogo e evitar atrasos desnecessários.”

Nos cinco segundos finais, o árbitro sinalizará a contagem com as mãos. O tempo começará a valer assim que o goleiro assumir o controle total da bola, mesmo que esteja deitado.

Contudo, no Brasileirão, os árbitros não aplicaram essa regra, o que gerou debates entre torcedores e jogadores. Diversos goleiros seguraram a bola além do limite sem sofrer punição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.