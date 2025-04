Flamengo chega a receita recorde, mas vê aumento da dívida em 2024

O Flamengo divulgou o relatório financeiro de 2024, aprovado pelo Conselho Fiscal. O Rubro-Negro acumulou uma dívida de R$ 327 milhões e um déficit de R$ 734 mil. Além disso, o clube prevê a diminuição de receita nos próximos anos com o novo contrato de transmissão do Brasileirão, fechado pela Libra. Em contrapartida, o Fla conseguiu uma receita de R$ 1.3 bilhão, número recorde.

A principal explicação pelos número é o alto investimento em atletas no segundo semestre do ano passado. Além disso, pela compra do terreno do Gasômetro, onde o Flamengo pretende construir seu estádio.

“No ano de 2024, o Flamengo realizou investimentos expressivos no elenco, chegando a R$ 415 milhões, o maior valor da série histórica (desde 2019), o que, apesar de elevar o ativo do Clube, contribuiu para a geração de caixa negativa e o déficit no exercício. Em 2024, o clube voltou a ter um capital circulante negativo, de R$ 182 milhões, reflexo da redução no saldo de caixa e do aumento das obrigações de curto prazo, referente a compra dos jogadores”, explicou o clube no balanço.

BALANÇO DO FLAMENGO

Receita bruta: R$ 1.334 bilhão

Receita recorrente: R$ 1.227 bilhão

Ebitda: R$ 271 milhões

Custos e despesas operacionais: R$ 935 milhões

Déficit: R$ 734 mil

Dívida operacional líquida: R$ 327 milhões

RECEITAS E FOCO NO MARACANÃ

Dos pouco mais de R$ 1,3 bilhão arrecadado, R$ 107 milhões chegou diretamente da venda de atletas. Em 2023, o Flamengo arrecadou R$ 303 milhões com venda de jogadores e fechou o ano com superávit de R$ 319,5 milhões.

Para tentar aumentar receitas, o Flamengo foca no Maracanã. O clube avalia que há oportunidades de receitas com aprimoramento operacional. O objetivo é melhorar a “experiência dos torcedores no estádio, com melhorias nos serviços, acessos e áreas de convivência”. Ao lado do Fluminense, procura empresas para venda do naming rights do estádio.

“Esta nova abordagem não apenas incrementará as receitas de matchday (dia do jogo), como também fortalecerá o vínculo emocional da torcida com o Maracanã”, diz o texto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.