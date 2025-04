Empresa de Zé Roberto encerra negociações por SAF de clube paulista

Após seis meses de negociações, a Flashforward, empresa liderada pelo ex-jogador Zé Roberto, desistiu de adquirir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Esporte Clube São Bento. A proposta inicial, avaliada em R$ 130 milhões pela aquisição de 90% das ações do clube, recebeu aprovação do Conselho Deliberativo em setembro do ano passado. No entanto, divergências surgiram durante as etapas finais das negociações, levando ao encerramento do processo.

O São Bento alega que as mudanças propostas pela Flashforward em relação ao acordo inicial apresentaram “alterações substanciais” incapazes de garantir segurança jurídica e institucional ao clube. Entre os pontos de discórdia estavam a falta de garantias financeiras e a divisão de poderes entre a SAF e a associação.

A decisão pegou de surpresa membros do Conselho Deliberativo, que expressaram indignação pela maneira que souberam sobre o término das negociações: por telefone. Haverá uma reunião nos próximos dias para discutir o ocorrido e buscar esclarecimentos adicionais.

Com o fim das negociações, o São Bento busca novas alternativas para sua reestruturação financeira e esportiva, visando manter-se competitivo nas próximas competições.

Conselho aprova SAF de Zé Roberto

O Conselho Deliberativo do São Bento aprovou por unanimidade, no dia 26 de setembro de 2024, a proposta da empresa FlashForward para aquisição de 90% das ações da SAF do clube. Com objetivo de recolocar o time na elite do futebol paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro até 2030, a oferta girava em torno de R$ 130 milhões.

Em nota, o Conselho Deliberativo havia destacado que a aprovação permitia apenas a continuidade das tratativas. O prazo para a tramitação da proposta era de 90 dias, com direito à prorrogação por mais 30. A diretoria, então, buscou proteção através de assessoria jurídica especializada para representar os interesses do clube na elaboração do pré-contrato.

Fundado há 111 anos e sediado em Sorocaba, o São Bento disputou recentemente a Série A2 do Campeonato Paulista e a Copa Paulista.

Nota oficial na íntegra

“O Esporte Clube São Bento informa que as tratativas para a constituição da São Bento SAF estão encerradas por iniciativa do investidor.

A Diretoria Executiva negociou diretamente a proposta vinculante apresentada e conduziu todo o processo com responsabilidade e transparência. Após a conclusão das negociações, a proposta seguiu ao Conselho Deliberativo, que aprovou seu conteúdo, demonstrando o alinhamento institucional quanto ao projeto.

Durante todo esse período, o clube esteve aberto à participação dos investidores. O clube inclusive ofereceu a oportunidade de envolvimento desde já na preparação para a disputa da Copa Paulista e do Campeonato Paulista da Série A2.

Contudo, na fase final das tratativas, o investidor apresentou um contrato com alterações substanciais em relação à proposta inicialmente vinculante. Algumas dessas alterações passaram por aprovação pelo Conselho Deliberativo; outras, por orientação do conselheiro jurídico, não. Por deixarem o São Bento sem garantias mínimas de segurança jurídica e institucional.

Diante dessa posição do clube, o próprio investidor optou por encerrar as tratativas, não prosseguindo com a formalização da SAF. O Esporte Clube São Bento reitera seu compromisso com sua torcida, parceiros e comunidade, mantendo-se firme no trabalho de fortalecimento institucional e esportivo, sempre priorizando os interesses e a história do clube”.

