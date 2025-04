Endrick é enaltecido na imprensa da Espanha: ‘De substituto a herói’

A imprensa espanhola não para de mencionar Endrick ao longo da semana. Desta vez, o site Marca destacou a ascensão do atacante, que passou de “substituto a herói”. O jovem tem se destacado especialmente na Copa do Rei, torneio no qual o Real Madrid pode alcançar a final nesta quarta-feira (01) caso empate com a Real Sociedad.

Na competição, Endrick soma quatro gols, um a menos que Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Ambos seguem na disputa e podem se enfrentar na decisão. Apesar disso, o brasileiro reconhece a forte concorrência, já que Mbappé vem quebrando recordes em sua primeira temporada pelo Real Madrid. Ainda assim, quando acionado, o jovem de 18 anos conseguiu brilhar.

“Naquele dia, nasceu uma estrela que continuou brilhando sempre que pôde, especialmente na Copa do Rei”, relembrou o Marca sobre a estreia de Endrick, quando marcou um gol após entrar aos 86 minutos contra o Real Valladolid. O site também citou outro momento decisivo do atacante: ele balançou as redes com uma finalização digna de um verdadeiro ‘matador’ e fechou a noite com mais um gol pouco antes do apito final. Esse jogo foi a vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo.

Endrick, por sua vez, sabe que a disputa por uma vaga na Seleção Brasileira é difícil. Em entrevista recente para Romário, reconheceu que o momento atual torna a convocação para o Mundial de 2026 ainda mais desafiadora.

