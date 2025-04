Léo Pereira participa do treino, e Gerson deve ficar fora da estreia do Flamengo

O elenco do Flamengo realizou mais uma atividade com foco na estreia da Libertadores diante do Deportivo Táchira (VEN). No treino desta terça-feira (01), o zagueiro Léo Pereira participou de atividades junto aos companheiros e, com isso, deve ser relacionado para o duelo da quinta-feira diante dos venezuelanos.

Léo Pereira se tornou dúvida no Flamengo, visto que sofreu um choque no joelho esquerdo no duelo com o Internacional, no sábado (29). Na reapresentação do plantel na segunda-feira, o camisa 4 passou por exames médicos, nos quais não detectaram lesão. Dessa forma, o defensor realizou atividades internas e exercícios no campo nesta terça-feira (01).

Gerson deve ficar trata de dores musculares e não treinou junto com o elenco nesta terça-feira e fez atividades à parte. O jogador continuará treinando no Ninho e, caso tenha condições, poderá se juntar à delegação em Salvador, onde o Flamengo enfrentará o Vitória no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dele, Arrascaeta se recupera de lesão na coxa direita e não vai para o duelo. Por fim, Danilo segue sob os cuidados do departamento médico e também deve ficar de fora do embate. Ambos, aliás, devem voltar na partida contra o Central Córdoba, no dia 9 de abril.

Por fim, os jogadores do Flamengo ainda terão mais uma sessão de treino na manhã desta quarta-feira (2). Nela, o técnico Filipe Luís vai definir o time titular e se levará ou não o zagueiro Léo Pereira para o jogo na Venezuela.

