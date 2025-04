Cienciano x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Haja fôlego! O Atlético-MG visita o Cienciano e encara a altitude de Cusco nesta terça-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela estreia na Copa Sul-Americana 2025. O confronto é válido pelo Grupo H do torneio, que também conta com Caracas, da Venezuela, e Deportes Iquique, do Chile. O Galo quer provar que não vai fazer turismo nos Andes. A ida para Machu Picchu vai ficar para outra ocasião.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o duelo, ao vivo, a partir de 20h. No comando, a voz inconfundível de Ricardo Froede. Nos comentários, João Miguel Lotufo engrandece a equipe com suas ponderações certeiras. Nyno Cirilo, na reportagem, completa este trio de ataque infernal.



