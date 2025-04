Exames não apontam lesão muscular em Savarino, do Botafogo

O Botafogo teve uma boa notícia nesta terça-feira (1). Jefferson Savarino passou por exames médicos como programado e não se constatou lesão muscular no venezuelano. O jogador apresentou um quadro de fadiga muscular. Assim, ele ficará no Rio de Janeiro para jogo do Campeonato Brasileiro. A informação foi do blog do Diogo Dantas, do jornal “O Globo”.

Afinal, Savarino foi titular na partida contra o Palmeiras, no domingo (30), e saiu aos 23 minutos da etapa final no Allianz Parque, em São Paulo. O meia-atacante, aliás, foi poupado da viagem para Santiago e está fora do duelo com a Universidad de Chile, nesta quarta, na estreia na Libertadores, para evitar mais desgaste.

O jogador, assim, terá mais tempo para se preparar para o jogo com o Juventude, no próximo sábado (5/3), pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, Savarino foi peça fundamental na conquista da Libertadores de 2024. Em 11 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Atual campeão da América, o Glorioso é o cabeça de chave do Grupo A na Libertadores de 2025. Os adversários serão Universidad de Chile, Estudiantes-ARG e Carabobo-VEN. A estreia será nesta quarta (2), em Santiago, contra a La U, às 21h30 (de Brasília). A primeira partida como mandante, no Nilton Santos, será no dia 8 de abril, contra o Carabobo.

